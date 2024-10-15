МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит огонь с Ливаном

По словам премьера Израиля, Тель-Авив не прекратит атаки, пока жители северных районов не получат возможность безопасно вернуться домой.
Карина Тазетдинова 2024-10-15 22:12:01
© Фото: IMAGONiyi Fote, Global Look Press

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласится на прекращение огня с «Хезболлой», потому что это не исправит ситуацию, а наоборот вернет конфликт в изначальное состояние. По его словам, жители северных районов должны получить возможность безопасно вернуться домой.

«Премьер-министр в ходе беседы заявил, что он против одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь вернет ее в прежнее русло», - сказал он в телефонном разговоре с Макроном.

По его словам, Израиль не примет условий, которые позволили бы ливанскому движению реорганизоваться и перевооружиться.

Нетаньяху подчеркнул в разговоре с президентом Франции, что его удивило намерение Макрона организовать конференцию в Париже по Ливану, в которой будут участвовать Южная Африка и Алжир. Израильский премьер считает, что они стремятся лишить Тель-Авив права на самооборону.

Ранее армия обороны Израиля отчиталась о поражении более 200 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине их территории.

#Израиль #Хезболла #ливан #нетаньяху #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 