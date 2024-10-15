Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит огонь с Ливаном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласится на прекращение огня с «Хезболлой», потому что это не исправит ситуацию, а наоборот вернет конфликт в изначальное состояние. По его словам, жители северных районов должны получить возможность безопасно вернуться домой.

«Премьер-министр в ходе беседы заявил, что он против одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь вернет ее в прежнее русло», - сказал он в телефонном разговоре с Макроном.

По его словам, Израиль не примет условий, которые позволили бы ливанскому движению реорганизоваться и перевооружиться.



Нетаньяху подчеркнул в разговоре с президентом Франции, что его удивило намерение Макрона организовать конференцию в Париже по Ливану, в которой будут участвовать Южная Африка и Алжир. Израильский премьер считает, что они стремятся лишить Тель-Авив права на самооборону.

Ранее армия обороны Израиля отчиталась о поражении более 200 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине их территории.