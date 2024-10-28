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Трамп четыре раза упомянул Россию во время митинга в Нью-Йорке

В районе проведения мероприятия были усилены меры безопасности.
Карина Тазетдинова 2024-10-28 07:58:08
© Фото: LwThe Texas TribunePool, Keystone Press, Agency Global Look Press

Дональд Трамп в ходе митинга в Нью-Йорке четыре раза коснулся России в предвыборной речи. Кроме того, он дважды упомянул российского лидера Владимира Путина в обсуждении конфликта на Украине, передает ТАСС. По мнению экс-президента США, он «хорошо с ним ладит».

Во время выступления Трамп активно критиковал свою соперницу Камалу Харрис за ее курс в администрации Джо Байдена.

Помимо Дональда Трампа, на сцену также вышел американский бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что сократит расходы федерального бюджета США более чем на два триллиона долларов в случае победы экс-президента.

Кроме миллиардера, там присутствовали журналист Такер Карлсон, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон, бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.

По данным агентства, в районе мероприятия были усилены меры безопасности. На входе в здание проводился досмотр, на крыше напротив разместили снайперов, а над очередью кружил дрон для наблюдения за обстановкой.

На Трампа дважды покушались в ходе его предвыборной кампании. Впервые это произошло во время митинга в Пенсильвании - кандидату в президенты от республиканцев прострелили ухо.

Также стрельба была неподалеку от поля для гольфа, где находился Трамп. Тогда агент Секретной службы обезвредил вооруженного злоумышленника, который прятался в кустах. При нем обнаружили автомат АК-47, оптический прицел и камеру GoPro.

#в стране и мире #Трамп #Нью-Йорк #митинг
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