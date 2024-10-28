Bild: Германия начала массово отказывать во въезде гражданам Украины

Германия за 2024 год отказала во въезде в страну почти шести тысячам украинцев. Это самая многочисленная группа иностранцев, которым запрещено пересекать границу, передает немецкая газета Bild.

«С начала года ФРГ не впустила 5935 граждан Украины», - сообщает издание.

Большинство из них не имели права на проживание в Германии или были его лишены.

Уточняется, что граждане Сирии выдано 4708 отказов, а гражданам Афганистана -2396.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призывал украинцев активнее устраиваться на работу в стране и предложил в ускоренном режиме выдавать разрешение на работу для тех беженцев из Киева, которые обладают определенными специальностями, но не могут их подтвердить из-за бюрократических сложностей.

С 2022 года, по информации Suddeutsche Zeitung, в Германию бежало более миллиона украинцев. Они получают пособия, им предоставляется право посещать языковые курсы и возможность устраивать детей в сады.

Также украинцы сейчас проживают в Польше, Чехии, Молдавии и других странах ЕС. Местные жители, как правило, недовольны данной политикой. Например, ранее проведенный опрос среди населения Польши показал, что более половины жителей страны хотят выслать украинцев призывного возраста на родину.