МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: Германия начала массово отказывать во въезде гражданам Украины

Это самая многочисленная группа иностранцев, которым было отказано во въезде в европейскую страну.
Ирина Егорова 2024-10-28 03:18:41
© Фото: IMAGO BEAUTIFUL SPORTS Buriakov Globallookpress

Германия за 2024 год отказала во въезде в страну почти шести тысячам украинцев. Это самая многочисленная группа иностранцев, которым запрещено пересекать границу, передает немецкая газета Bild.

«С начала года ФРГ не впустила 5935 граждан Украины», - сообщает издание.

Большинство из них не имели права на проживание в Германии или были его лишены.

Уточняется, что граждане Сирии выдано 4708 отказов, а гражданам Афганистана -2396.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призывал украинцев активнее устраиваться на работу в стране и предложил в ускоренном режиме выдавать разрешение на работу для тех беженцев из Киева, которые обладают определенными специальностями, но не могут их подтвердить из-за бюрократических сложностей. 

С 2022 года, по информации Suddeutsche Zeitung, в Германию бежало более миллиона украинцев. Они получают пособия, им предоставляется право посещать языковые курсы и возможность устраивать детей в сады.

Также украинцы сейчас проживают в Польше, Чехии, Молдавии и других странах ЕС. Местные жители, как правило, недовольны данной политикой. Например, ранее проведенный опрос среди населения Польши показал, что более половины жителей страны хотят выслать украинцев призывного возраста на родину. 

#Украина #беженцы #ФРГ #въезд #разрешение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 