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В Раде предложили создать «Министерство возвращения украинцев»

На данный момент идет обсуждение кандидата на пост главы ведомства.
Ирина Егорова 2024-09-05 01:30:31
© Фото: Attila HusejnowKeystone Press Agency, Globallookpress

В Верховной раде Украины предложили создать «Министерство возвращения украинцев». Предполагается, что оно займется возвратом граждан с Запада обратно в страну.

Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, уже началось обсуждение кандидатов на пост главы министерства.

Украинские беженцы сейчас проживают в Германии, Польше, Чехии, Молдавии и других странах ЕС. Они получают пособия и иные льготы. Местные жители, как правило, недовольны данной политикой. Например, ранее проведенный опрос среди населения Польши показал, что более половины жителей страны хотят выслать украинцев призывного возраста на родину. Также отмечалось, что из-за наплыва беженцев с Украины отмечается рост преступности в некоторых странах Евросоюза.

#Украина #Европа #Верховная рада #беженцы #министерство
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