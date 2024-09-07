Шольц: украинцы в Германии должны активнее устраиваться на работу

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает сотни тысяч украинцев устроиться на работу в стране, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Он считает, что жители Украины в ФРГ получают поддержку, поэтому должны трудоустраиваться активнее. Шольц предложил в ускоренном режиме выдавать разрешение на работу для тех беженцев из Киева, которые обладают определенными специальностями, но не могут их подтвердить из-за бюрократических сложностей.

«Не может быть, чтобы из 2000 врачей только 120 имели разрешение», - отметил немецкий канцлер.

По его словам, данные сертификаты можно получить позже, а пока он предложил украинцам найти работу с частичной занятостью.

Издание сообщает, что с 2022 года в Германию бежало более миллиона украинцев. Они получают пособия, им предоставляется право посещать языковые курсы и возможность устроить детей в сады. Также украинцы сейчас проживают в Польше, Чехии, Молдавии и других странах ЕС. Местные жители, как правило, недовольны данной политикой. Например, ранее проведенный опрос среди населения Польши показал, что более половины жителей страны хотят выслать украинцев призывного возраста на родину.