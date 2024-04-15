Польша и ФРГ планируют сократить меры поддержки украинских беженцев

Власти Польши и Германии рассматривают варианты сокращения мер поддержки украинских беженцев. Законопроект, ужесточающий правила получения помощи украинцами, уже находится в разработке, ожидается, что он вступит в силу к лету. Так, Варшава планирует отменить единовременную выплату в 300 злотых (около 7 000 рублей) и свернуть стимулирующую программу для поляков, предоставляющих беженцам убежище в своих домах.

Причиной введения такой политики стала большая статья расходов на беженцев, пишет РИА Новости. Еще одной причиной является изменение отношения самих поляков - если два года назад за помощь переселенцам выступали 94% респондентов, то сейчас 61%.

В Германии предложили ускорить депортацию беженцев, которые не хотят работать. Среди миллиона украинцев, которых приняла страна, работают менее 20% беженцев. Это объясняется большими выплатами и льготами, в том числе на проживание, медицину и продукты.

Ранее сообщалось, что в Польше находится около 2,5 миллиона граждан Украины. Приток беженцев сказался на уровне преступности в стране. Власти обеспокоены, что наплыв мигрантов примет эффект масштаба.

Страны ЕС страдают не только от украинских мигрантов, а еще и из стран Африки и Среднего Востока. Появилась необходимость принять дополнительные меры по контролю за пересечением границы, в особенности на границе ФРГ с Польшей, поскольку в Европу, и в Германию в частности, стало прибывать все большее количество мигрантов.