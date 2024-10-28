В Тбилиси завершился митинг против итогов выборов в Грузии

Протестующие в Тбилиси начали расходиться, митинг в грузинской столице проходил сегодня, 28 октября, примерно с 19:00. Толпа начала покидать место проведения демонстрации сразу после окончания ее официальной части, сообщает RT с места событий.

Митинг был организован грузинской оппозицией после призыва президента страны Саломе Зурабишвили выходить на улицы Тбилиси в качестве протеста против итогов выборов в парламент. Известно, что к вечеру сегодняшнего дня полиция оцепила здание парламента страны. Проспект Руставели, на котором он располагается, также был перекрыт, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно, митинг завершился без происшествий. Об окончании его официальной части сообщили организаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы с целью организовать провокации на подобных массовых акциях протеста.