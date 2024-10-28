Премьер Словакии Фицо рассказал о новой попытке покушения

Против премьер-министра Словакии Роберта Фицо готовили новое покушение в октябре текущего года, его удалось своевременно пресечь. Об этом политик рассказал в интервью для новостного портала Štandard.

По его словам, речь идет об очередной попытке, которая произошла на перевале Дукла, где словацкий премьер появился по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской наступательной операции. На мероприятие пытался попасть мужчина с заряженным пистолетом. Оружие выявила рамка металлоискателя на входе, уточняет Радио Sputnik.

Роберт Фицо предположил, что причиной покушения могла стать его позиция по украинскому конфликту. В начале октября он заявлял, что Словакия не будет жертвовать оружие Украине.

Напомним, в мае Фицо пережил покушение, в него несколько раз выстрелили. Раненого премьера госпитализировали в больницу с ранениями в живот, грудь и конечность, а нападавшего задержали. Им оказался сторонник либеральных взглядов.

После нападение квалифицировали как теракт.