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Премьер Словакии Фицо рассказал о новой попытке покушения

Очередную попытку покушения удалось предотвратить во время мероприятия по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской наступательной операции, был задержан вооруженный мужчина.
Елизавета Кондрикова 2024-10-28 18:35:35
© Фото: Christoph Soeder, dpa Globallookpress

Против премьер-министра Словакии Роберта Фицо готовили новое покушение в октябре текущего года, его удалось своевременно пресечь. Об этом политик рассказал в интервью для новостного портала Štandard.

По его словам, речь идет об очередной попытке, которая произошла на перевале Дукла, где словацкий премьер появился по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской наступательной операции. На мероприятие пытался попасть мужчина с заряженным пистолетом. Оружие выявила рамка металлоискателя на входе, уточняет Радио Sputnik.

Роберт Фицо предположил, что причиной покушения могла стать его позиция по украинскому конфликту. В начале октября он заявлял, что Словакия не будет жертвовать оружие Украине.

Напомним, в мае Фицо пережил покушение, в него несколько раз выстрелили. Раненого премьера госпитализировали в больницу с ранениями в живот, грудь и конечность, а нападавшего задержали. Им оказался сторонник либеральных взглядов.

После нападение квалифицировали как теракт.

#в стране и мире #покушение #Роберт Фицо #словакия #премьер-министр #Вооруженный мужчина
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