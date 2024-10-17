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Фицо предложил не «морализировать» и продавать оружие Украине

Словацкий премьер-министр также хочет наладить отношения с Россией.
Виктория Бокий 2024-10-17 16:35:17
© Фото: IMAGO, ALEX HALADA Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки оружия на Украину возможны, но только на коммерческой основе. Об этом сообщает портал Blesk.

Также политик призвал прекратить морализировать. По его словам, ничего такого нет в поставках оружия Киеву за украинский счет.

«Давайте перестанем морализировать. Кто хочет купить (оружие и боеприпасы. - Прим. ред.), пусть покупает. Если мы не будем продавать, то это будут делать другие», - говорится в публикации.

Словацкий премьер напомнил, что не будет жертвовать оружие Украине. Он подчеркнул, что хочет наладить отношения Словакии с РФ.

Ранее Роберт Фицо согласился со словами депутата Европейского парламента Любоша Блаха, что санкции против России бессмысленны.

#Россия #оружие #Украина #Роберт Фицо #словакия #премьер-министр
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