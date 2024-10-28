Израиль сообщил о запуске около 90 снарядов со стороны «Хезболлы»

Армия обороны Израиля сообщила, что около 90 снарядов были выпущены организацией «Хезболла» попали из Ливана в воскресенье, 27 октября.

Накануне беспилотники «Хезболлы» атаковали военную базу израильской армии около Хайфы. Кроме того, под ракетный обстрел попали полевые лагеря израильских войск в районе поселений Хацор-ха-Глилит и Эйлит.

Взаимные трансграничные обстрелы между израильской армией и «Хезболлой» происходят с момента атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль начал наносить массированные удары по объектам шиитского движения в Ливане в сентябре.

В результате бомбардировки Бейрута был убит лидер шиитского движения Хасан Настралла. 1 октября израильские военные объявили об ограниченной наземной операции для уничтожения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана.