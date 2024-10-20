МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Появились кадры разрушения тоннеля «Хезболлы» сотней тонн взрывчатки

Взорванные коммуникации включали подземный командный центр «Радван Форс» с помещением для хранения оружия, сообщили в пресс-службе израильской армии.
Владимир Рубанов 2024-10-20 10:52:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Израильская армия использовала 100 тонн взрывчатки, чтобы уничтожить сеть тоннелей спецподразделения «Хезболлы» на юге Ливана. Разрушен центральный тоннель движения «Радван Форс», сообщили в армейской пресс-службе.

Армия обороны Израиля опубликовала кадры подрыва предполагаемой сети коммуникаций «Хезболлы» в приграничном Мейс-эль-Джебеле.

Израильские солдаты нашли и уничтожили четыре подпольных объекта движения, говорится в сообщении.

Военнослужащие провели рейды по этим объектам, обнаружив и уничтожив более 50 тоннелей и подземную инфраструктуру в мечетях, школах и других гражданских зданиях, сообщили в ЦАХАЛ.

Инженерные войска уничтожили все тоннели. Взорванные коммуникации включали подземный командный центр «Радван Форс» с помещением для хранения оружия, припасами для длительного пребывания, мотоциклами, жилыми помещениями и боеприпасами.

Рядом с подземной инфраструктурой движения нашли десятки единиц оружия, включая наземные мины, противотанковые ракеты, зенитные ракетные комплексы, гранаты, гранатометы РПГ, пулеметы, винтовки АК-47, боеприпасы и оборудование для связи, целеуказания и наблюдения, сообщили в пресс-службе.

«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами с момента атаки ХАМАС в октябре 2023 года. В сентябре израильские военные объявили об ограниченной наземной операции против инфраструктуры движения на юге Ливана.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильским поселениям в Западной Галилее.

#в стране и мире #взрыв #Израиль #Хезболла #ливан #уничтожение #арабо-израильский конфликт #Тоннели #подземные коммуникации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 