Появились кадры разрушения тоннеля «Хезболлы» сотней тонн взрывчатки

Израильская армия использовала 100 тонн взрывчатки, чтобы уничтожить сеть тоннелей спецподразделения «Хезболлы» на юге Ливана. Разрушен центральный тоннель движения «Радван Форс», сообщили в армейской пресс-службе.

Армия обороны Израиля опубликовала кадры подрыва предполагаемой сети коммуникаций «Хезболлы» в приграничном Мейс-эль-Джебеле.

Израильские солдаты нашли и уничтожили четыре подпольных объекта движения, говорится в сообщении.

Военнослужащие провели рейды по этим объектам, обнаружив и уничтожив более 50 тоннелей и подземную инфраструктуру в мечетях, школах и других гражданских зданиях, сообщили в ЦАХАЛ.

Инженерные войска уничтожили все тоннели. Взорванные коммуникации включали подземный командный центр «Радван Форс» с помещением для хранения оружия, припасами для длительного пребывания, мотоциклами, жилыми помещениями и боеприпасами.

Рядом с подземной инфраструктурой движения нашли десятки единиц оружия, включая наземные мины, противотанковые ракеты, зенитные ракетные комплексы, гранаты, гранатометы РПГ, пулеметы, винтовки АК-47, боеприпасы и оборудование для связи, целеуказания и наблюдения, сообщили в пресс-службе.

«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами с момента атаки ХАМАС в октябре 2023 года. В сентябре израильские военные объявили об ограниченной наземной операции против инфраструктуры движения на юге Ливана.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильским поселениям в Западной Галилее.