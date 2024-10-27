Беспилотники «Хезболлы» атаковали военную базу ЦАХАЛ около Хайфы

Военизированная шиитская группировка Ливана «Хезболла» ударила беспилотниками по военной базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенной в 45 километрах от портового города Хайфа на севере Израиля в окрестностях города Афула. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление «Хезболлы».

«Беспилотники, запущенные бойцами исламского сопротивления, точно поразили штаб и казарму неприятельских сил на базе к востоку от Афулы», - заявило представительство группировки.

Прежде нападению подверглись пограничный город Кирьят-Шмона и поселение Шомера. Также под ракетный обстрел попали полевые лагеря израильских войск в районе поселений Хацор-ха-Глилит и Эйлит.

Сутками ранее ливанская группировка совершила рекордные 48 вылазок против Израиля. Атаке подверглись войска ЦАХАЛ в кибуцах Бейт-Гилель, Кафр-Гилад, Кацрин, Мисгав Ам, Шомера, Штула, Яар.

При этом северный Израиль попал под обстрел реактивной системы залпового огня, а авиабаза Рамат-Давид в Изреельской долине и центр материально-технического снабжения Северного военного округа в Шимшоне подверглись ударам из высокоточного ракетного вооружения.