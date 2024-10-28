Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал парламентские выборы в Грузии. Он заявил, что Россия не лезет во внутренние дела страны и не собирается этого делать.

«Невооруженным глазом также видны попытки вмешательства, но не со стороны России», - сказал представитель Кремля на брифинге.

При этом многие европейские страны активно попытались повлиять на исход голосования, отметил Песков. Кроме того, такие заявления выражались в открытой, публичной форме.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан к акциям протеста. По ее мнению, выборы можно приравнять к «подчинению Грузии России». После госсекретарь США Энтони Блинкен призвал расследовать сообщения о нарушениях, которые якобы имели место на парламентских выборах. Их также не признали в Великобритании и Евросоюзе.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обратился к политическим партиям Грузии с просьбой начать вести конструктивный диалог после прошедших в стране парламентских выборов.

Мария Захарова прокомментировала заявления президента Грузии, напомнив, что будущее есть только у тех стран, которые думают самостоятельно, а не выполняют приказы вашингтонских кураторов.