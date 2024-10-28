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Боррель обратился к властям Грузии после выборов

Он призвал Грузию провести демократические реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.
Ирина Егорова 2024-10-28 00:32:06
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обратился к политическим партиям Грузии с просьбой начать вести конструктивный диалог после прошедших в стране парламентских выборов, сообщает «360». Он заявил, что такой диалог имеет первостепенное значение.

«Конструктивный и инклюзивный диалог в масштабе политического спектра сейчас является главным», - говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

Также Боррель призвал Грузию провести демократические реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. Глава дипломатии ЕС также призвал ЦИК Грузии провести прозрачное и независимое расследование по избирательным нарушениям и обвинениям в них.

Напомним, что выборы в Грузии прошли 26 октября. Победу одержала партия «Грузинская мечта», за которую проголосовало 53,92%. Четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов граждан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы в парламент страны. По ее словам, на голосовании имела место «тотальная фальсификация».

#в стране и мире #Выборы #ЕС #Грузия #Парламент #Боррель
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