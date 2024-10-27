Глупо полагать, что Европейский союз может кого-то одарить «европейским будущим». Так прокомментировала слова грузинского президента Саолме Зурабишвили, что никто не отнимет у Грузии европейское будущее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Полагать, что ЕС еще кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Мария Захарова пояснила, что Вашингтон только что отнял «европейское будущее» у ЕС, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса. Официальный представитель российского дипломатического ведомства также добавила, что до этого США наводнили Евросоюз нелегальными мигрантами, хлынувшими в Европу после американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы в парламент страны. По ее словам, на голосовании имела место «тотальная фальсификация».

Напомним, что выборы в Грузии прошли 26 октября. Победу одержала партия «Грузинская мечта», за которую проголосовало 53, 92%.