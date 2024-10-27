Москва надеется, что Запад прислушался к сигналам по поводу разрешения Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они (Запад - Прим. ред.) мне об этом ничего не сообщали. Но, надеюсь, услышали. Потому мы для себя тоже будем должны принимать какие-то решения. Дело не в том, разрешат или не разрешат применить это оружие против России... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО», - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Фактически, НАТО могут лишь «разрешить сами себе» наносить удары по РФ. Российское Минобороны уже обсуждает возможные ответы на подобный шаг, заявил Путин.

Напомним, что киевский режим требует от западных союзников разрешить применять поставленное дальнобойное вооружения для ударов по территории РФ. Российская сторона предупредила Запад о том, что эти удары будут означать прямое участие НАТО в украинском конфликте и приведут к эскалации. Ни Пентагон, ни НАТО до сих пор не одобрили Киеву эти удары - американское Минобороны четко дало понять Киеву, что не собирается этого делать.