В Пентагоне заявили, что США не снимут ограничения на удары вглубь РФ

Соединенные Штаты не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь российской территории с учетом угрозы эскалации. Об этом заявила высокопоставленная представительница министерства обороны США.

«Мы не поменяли свою позицию в этом», - цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что Соединенные Штаты увидят угрозу эскалации конфликта на Украине, если пересмотрят свою политику по данному вопросу.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 12 октября страны Североатлантического альянса обсудят снятие ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по российской территории. При этом он отметил, что данный вопрос остается решением каждого отдельного государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Глава государства отметил, что такое решение изменит саму суть конфликта.