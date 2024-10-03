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Рютте: страны НАТО 12 октября обсудят ограничение на удары вглубь РФ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву бить западным оружием вглубь нашего государства будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.
Елизавета Кондрикова 2024-10-03 16:36:57
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Страны НАТО на встрече 12 октября обсудят снятие ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по территории России, анонсировал новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Президент США (Джо Байден. - Прим. ред.) проведет встречу 12 октября с союзниками и с Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений на удары (по территории РФ. - Прим. ред.)», - сказал глава НАТО на пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что вопрос о разрешении Киеву использовать подобное оружие остается решением каждого отдельного государства, НАТО не может определять за всех. Также, по словам Рютте, альянс работает над тем, чтобы увеличить помощь киевскому режиму.  

В данном случае речь идет о собрании контактной группы по Украине, в нее входят страны НАТО, некоторые государства ЕС, Азии и Африки. Встреча состоится на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение Киеву бить вглубь России западным оружием будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Напомним, сегодня Марк Рютте прибыл в Киев - впервые в статусе генсека НАТО. Целью визита называют демонстрацию западной поддержки Украине.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Марк Рютте #западное оружие #удары по РФ
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