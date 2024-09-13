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США всерьез восприняли предупреждения Москвы об ударах вглубь страны

В Белом доме отметили, что Штаты не меняли своей позиции по использованию Украиной дальнобойного оружия по РФ.
Мария Зайцева 2024-09-13 19:31:33
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки всерьез восприняли заявления России по поводу последствий разрешения Украине ударять по РФ дальнобойным оружием. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы Путина. Мы воспринимаем их серьезно», - сказал он про слова президента России.

Кирби дополнил, что Вашингтон руководствуется «своими расчетами», когда принимает решения.

При этом координатор сообщил, что США не изменили свою позицию по дальнобойному оружию.

«Нет перемены в наших подходах касательно этого», - отметил Кирби.

Ранее Владимир Путин заявил, что разрешение бить Киеву по РФ дальнобойным оружием станет прямым участием стран НАТО в конфликте.

#Россия #в стране и мире #сша #Белый дом #Владимир Путин #Джон Кирби #президент россии #дальнобойное оружие #удары всу
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