США всерьез восприняли предупреждения Москвы об ударах вглубь страны

Соединенные Штаты Америки всерьез восприняли заявления России по поводу последствий разрешения Украине ударять по РФ дальнобойным оружием. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы Путина. Мы воспринимаем их серьезно», - сказал он про слова президента России.

Кирби дополнил, что Вашингтон руководствуется «своими расчетами», когда принимает решения.

При этом координатор сообщил, что США не изменили свою позицию по дальнобойному оружию.

«Нет перемены в наших подходах касательно этого», - отметил Кирби.

Ранее Владимир Путин заявил, что разрешение бить Киеву по РФ дальнобойным оружием станет прямым участием стран НАТО в конфликте.