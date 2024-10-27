Страх и ненависть: как Запад отреагировал на саммит БРИКС в Казани

Саммит БРИКС в Казани в первый же день разорвал шаблоны либеральных вещателей. Число и статус зарубежных политиков, прилетевших в Казань, превысило все ожидания представителей иностранных СМИ. На американских и европейских телеканалах возмущению журналистов нет предела.

Мировые таблоиды вопрошают в один голос - где та самая пресловутая изоляция России, которую коллективный запад навязывал всему миру? Попытки Вашингтона выбросить страну за борт мировой экономики провалились. А авторитет Америки и влияние Вашингтона на южных соседей, Африку и Ближний Восток, упали.

«БРИКС стал мощным символом падения престижа Америки на глобальном Юге», - пишет The Washington Post.

Самая популярная картинка этой недели - Путин строит новый миропорядок из стран БРИКС. Собирает их по кирпичику - на английском это созвучно самому объединению: Brick by brick.

Страницы европейских газет залиты желчью авторов статей. Польская «Defence24 строит конспирологические теории - мол БРИКС в перспективе может стать не только экономическим, но военным союзом, который встанет на пути у НАТО. А французское издание Figaro недоумевает, почему под носом у Запада, который буквально давил санкциями Россию и ее союзников, сформировалась противоположная коалиция.

«БРИКС - это формат, который с каждым годом набирает силу и значение в международной политике. Означает ли это, что его следует воспринимать как угрозу НАТО? Если вы думаете, что нет, то посмотрите на последние события в Казани», - пишет польское издание. «Этот клуб БРИКС не выносит уроков "морали" и "демократии", которые ему постоянно преподают западные лидеры, которых он считает высокомерными, лицемерными и сторонниками двойных стандартов», - пишет французское издание.

Алармистский тон в публикациях западных СМИ шел лейтмотивом на протяжении всего саммита. БРИКС то и дело сравнивали с крупными мировыми объединениями. G7 - которая, как считалось была главным центром интеллектуальной и технологической силы на планете, раньше занимала 80 процентов глобальной экономики - сейчас 40%. Залежей нефти у семерки - четыре процента, а у БРИКС - 46.

«Государства БРИКС обладают огромными запасами сырья. И Путин хочет этим воспользоваться, и, конечно, сформировать противоположный Западу полюс и объединить государства БРИКС против Запада. Вот какова цель Путина, и трудно сказать, насколько далеко он зайдет», - заявил корреспондент WELT Кристоф Ваннер.

Вашингтон преследует страх потери влияния на мировые финансовые потоки. В 2022 году США уже дернули рубильник, остановили движение денег, нарушив правила свободной торговли между странами. Именно поэтому у стран БРИКС теперь появилась необходимость в своей системе - альтернатива SWIFT. Она позволит центральным банкам проводить операции без внешнего влияния. Британская The Economist запаниковала - а что если Владимир Путин вынашивает план по «крушению доллара»?

«Президент России предложит странам БРИКС построить новую глобальную финансовую систему, "чтобы нанести удар по доминированию Америки и защитить Россию и ее друзей от санкций". Путин надеется извлечь выгоду из неудовлетворенности других стран долларовой системой», - пишет Economist.

Но вопреки убеждениям и панике западной пропаганды - БРИКС это не антизападный блок. Масштабный саммит в Казани - это съезд лидеров стран, которые четко осознают, что в рамках старого мироустройства, где есть один гегемон, который диктует правила игры для всех, уже ничего не работает.

Об этом Владимир Путин впервые сказал в 2007 году - на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда разворот к многополярности только начинался, теперь он уже пройден. Отрывки из того часового выступления президента России на этой неделе снова цитировали иностранные журналисты в Казани. По их словам БРИКС становится новым центром силы, который притягивает даже тех, кого, кажется, запад сковал цепями.

«Я разговаривала с американским журналистом. Могу сказать вам, что даже представители Запада заинтересованы в присоединении к БРИКС. Даже Турция, которая является членом НАТО, снова и снова заявляет о своем интересе ко вступлению в БРИКС. Ситуация меняется», - заявила журналист камерунского For You Media Africa Шэрон Нджикс. «Сейчас я вижу БРИКС как очень большую и очень успешную организацию. Почему? Потому что почти все СМИ Центральной Азии здесь. И эта система БРИКС, на мой взгляд, необходима в мире, потому что американское доминирование, на мой взгляд, не нравится многим в мире», - заявил журналист турецкого TRT World Нуреттин Имраль.

Впрочем, западная пропаганда мнения других стран не замечает и работает в привычном духе русофобии. Журналист NBC News Кир Симмонс, тот самый, который запомнился тем, что перебивал Владимира Путина во время интервью в 2021 году, на этой неделе тоже приехал в Казань. Симмонс был бы и рад позлорадствовать над изоляцией России, да вот повода не было.

«Здесь много важных стран. Это саммит, на котором лидеры общаются и встречаются. Президент Путин видимо хочет, чтобы это стало знаком того, что он не изолирован. Но есть еще много стран, в которые он не может поехать, поэтому все происходит в России», - заявил журналист.

Закономерно, западные журналисты умолчали о провале западной политики в отношении стран, которые присоединились или хотят войти в БРИКС.

«Американцы себя видят, как будто они находятся на вершине развитого мира, а все остальные внизу и должны следовать их правилам. Такая самооценка, действительно, мешает им осознать, что мир изменился, что мир уже не делится на колонии, митрополии. Они это принять не могут еще и после самовнушения себе мысли о своей исключительности. Но прозрение будет. Оно будет долгим, оно будет мучительным для них самих. Именно этим я могу объяснить ту заинтересованность, то стремление стран участвовать в БРИКС: им просто надоело это западное менторство, которое идет из этого развитого мира», - заявил заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.

Вишенкой на торте стало другое мероприятие, которое проходило одновременно с саммитом в Казани, но на другом конце земли. Саммит Британского Содружества на островах Самоа. Для Лондона он полностью провалился. Ключевые гости, которых ждали Британский монарх Карл III и премьер Кир Стармер - предпочли саммит БРИКС в Казани. Издание Politico, озаглавило разгромную статью фразой «Конец Британской империи».

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса - два самых влиятельных главы Содружества, которые обычно приезжали, в этом году пропустили встречу в пользу саммита БРИКС. Организаторская сила британского монарха уже не та, что прежде. Шри-Ланка, которая на этой неделе подала заявку на вступление в БРИКС, не направит ни своего премьер-министра, ни министра иностранных дел в Самоа», - пишет газета.

Тоска по временам былой империи охватила на этой неделе и немцев. В лучших традициях гитлеровской Германии там провели факельное шествие - так отпраздновали окончание десятилетнего срока бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга - предводителя ястребов, вооруживших Украину.

Просроченный президент Украины тоже закатил ревностный скандал по поводу участия влиятельных политиков в саммите БРИКС. Зеленского обидел сам генсек ООН тем, что тоже прилетел в Казань, попробовал русский каравай, но что самое больное для главы нацистов - показал собственным примером, что общаться с Россией можно и нужно на равных.

«Очень бы хотелось напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН во всем мире, а не где-нибудь в Казани», - заявил Зеленский.

Обида Зеленского на Антониу Гутерриша предсказуемо вылилась в мелкие пакости главаря киевского режима. Генсека ООН занесли в базу «Миротворец» - расстрельный список врагов Украины. Вдобавок к этому, Зеленский топнул ножкой и отменил визит Гутерриша в Киев, который должен был состояться сразу после саммита БРИКС. А подпевалы нацистского лидера из Германии заклеймили генсека позором.

Один на один с горем от предательства генсека ООН, Зеленского не оставили. Ему удалось поплакался в жилетку главе Пентагона. Ллойд Остин на этой неделе прилетел в Киев, чтобы рассказать подопечному о том, какое решение по Украине приняли главы США, Британии, Франции, Германии на тайном совете, куда Зеленского не позвали. О чем договорились - держится в полном секрете. Но судя по изможденному лицу Зеленского, который сидел на встрече со стеклянными глазами - решение союзников едва ли его обрадовало.

Но есть и другая причина для неожиданного визита главы Пентагона. Остин, возможно, приехал проверить Зеленского на адекватность. Ведь его беспардонные требования и непредсказуемые действия на фронте могут навредить президентской предвыборной кампании американских демократов.

«Я думаю, что и Байден обходил Зеленского в силу того, что Зеленский находится в невменяемом состоянии. Они это видят, понимают, что политическая власть Украины находится уже в подвешенном состоянии, что в принципе, наверняка они приняли уже решение о смене политического режима, изгнании Зеленского вместе с Ермаками, со всей этой студией "95-го квартала". Самая главная задача, которую они преследуют: а не натворит ли Зеленский в оставшиеся 15 дней до выборов чего-нибудь такого, что повредит избирательной кампании Камалы Харрис? Потому что у Зеленского есть спонтанные "выбрыки", когда он находится в состоянии измененного сознания», - заявил эмигрировавший с Украины миллионер Геннадий Балашов.

Зеленский бьется в агонии, дрожа перед приближающимся забвением. Он пытается удержаться за власть, и очевидно уже сам не понимает, что делает. В Сети даже появилось видео, где труп главаря нацрежима собирают по частям, гримируют и сажают в кресло для записи очередной сказки о милости Запада, поддержке Европы, и несбыточной победе.