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Зеленский нахамил Гутерришу за его визит в Казань

Глава киевского режима заявил, что генсек ООН предпочел поддаться искушениям Казани, нежели уставу организации.
Глеб Владовский 2024-10-25 09:54:11
© Фото: Dirk Waem, Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский нахамил генсеку ООН Антониу Гиттеришу за его визит на проходивший в Казани саммит БРИКС. Такое заявление он сделал в видеообращении, приуроченном к международному дню Организации.

«В день ООН (24 октября - Прим.ред.) важно, что мир не забывает про цели и принципы Устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани», - заявил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим имеет право запретить Гутерришу посещать данное мероприятие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что на саммит БРИКС могли приехать все желающие, начиная от журналистов и политологов и заканчивая лидерами стран.

Напомним, что саммит БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. Генсек ООН принял в нем участие для обсуждения вопроса урегулирования украинского кризиса.

#в стране и мире #ООН #Владимир Зеленский #Антониу Гуттериш
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