Украинский лидер Владимир Зеленский нахамил генсеку ООН Антониу Гиттеришу за его визит на проходивший в Казани саммит БРИКС. Такое заявление он сделал в видеообращении, приуроченном к международному дню Организации.

«В день ООН (24 октября - Прим.ред.) важно, что мир не забывает про цели и принципы Устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани», - заявил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим имеет право запретить Гутерришу посещать данное мероприятие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что на саммит БРИКС могли приехать все желающие, начиная от журналистов и политологов и заканчивая лидерами стран.

Напомним, что саммит БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. Генсек ООН принял в нем участие для обсуждения вопроса урегулирования украинского кризиса.