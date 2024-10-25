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Зеленский отказался принимать Гутерриша на Украине после его визита в Казань

Киев возмутился поездкой генсека ООН на саммит БРИКС в Казани.
Алексей Курильченко 2024-10-25 17:20:15
© Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник из офиса президента. Причиной отмены визита стала поездка Гутерриша на саммит БРИКС в Казани.

Представитель офиса президента Украины заявил, что после саммита генсек ООН планировал прибыть в Киев, однако Зеленский не утвердил визит.

«Поэтому Гутерриша здесь не будет», - отметил собеседник агентства.

Ранее Антониу Гутерриш посетил Россию в рамках саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября в Казани. Генсек ООН впервые с 2022 года посетил страну. Его офис сообщал, что Гутерриш планирует подтвердить на встрече с президентом РФ свою позицию по урегулированию украинского кризиса на основе Устава ООН. Помимо этого, генсек организации намерен продолжить усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.

#в стране и мире #ООН #Украина #Владимир Зеленский #саммит Брикс #Антониу Гутерриш
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