Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что американский министр обороны намерен продемонстрировать решимость Вашингтона придерживаться линии поддержки Киева в преддверии президентских выборов в США. Для этого Остин планирует обсудить тему усиления обороны Украины.

При этом, как отмечает газета WSJ, шеф Пентагона не будет делать каких-либо важных заявлений касательно снятия ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь России.

Ранее сообщалось, что объем помощи США Киеву при американском лидере Джо Байдене превысил $59 млрд.