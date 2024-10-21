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Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Киев

По данным агентства, министр обороны США намерен показать решительность в поддержке Киева в преддверии президентских выборов. При этом не ожидается каких-либо важных заявлений.
Глеб Владовский 2024-10-21 09:49:38
© Фото: US Joint Staff/ Globallookpress

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что американский министр обороны намерен продемонстрировать решимость Вашингтона придерживаться линии поддержки Киева в преддверии президентских выборов в США. Для этого Остин планирует обсудить тему усиления обороны Украины.

При этом, как отмечает газета WSJ, шеф Пентагона не будет делать каких-либо важных заявлений касательно снятия ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь России.

Ранее сообщалось, что объем помощи США Киеву при американском лидере Джо Байдене превысил $59 млрд.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #Ллойд Остин
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