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Таксист рассказал, как помог задержать беглых заключенных под Тамбовом

Водитель помог полицейскому задержать трех из шести беглецов.
Алексей Курильченко 2024-10-27 15:41:11
© Фото: МВД РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Троих сбежавших из липецкой исправительной колонии №2 помог задержать таксист Тимур Мустафаев, который случайно заметил подозрительных людей в черной одежде. До этого о побеге ему рассказал знакомый, но поначалу водитель не придал новости особого значения. О задержании Тимур рассказал в беседе со «Звездой».

«Ехал домой и передо мной был сотрудник МВД, мой одноклассник. Его взор был направлен на четырех человек в черной одежде. У меня все в голове сложилось и я понял - это они. Мой друг направился к ним, они увидели человека в форме, развернулись и стали убегать. Я прыгнул в машину, взял полицейского и мы поехали за ними», - рассказал Тимур.

Практически на ходу полицейский выскочил из машины и схватил одного из беглецов. Остальных заблокировал таксист. В итоге полицейскому и таксисту удалось схватить двоих преступников до приезда основных сил правоохранителей.

«Один убежал, его ищут сейчас, последнего. Другого нашли в кустах - наш товарищ помог, подсказал, где он спрятался», - рассказал таксист.

Напомним, что 25 октября шесть заключенных сбежали из ИК №2 через заранее сделанный подкоп. Все беглецы уроженцы Средней Азии, они был осуждены за распространение наркотиков, педофилии и изнасилования. Днем 26 октября двое беглецов был задержаны в Тамбовской области, чуть позже схвачены еще трое - в Липецкой области.

#Липецкая область #Заключенные #наш эксклюзив #побег #Таксист
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