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Опубликованы кадры задержания двух сбежавших из липецкой колонии

Полиция схватила преступников после того, как они начали сопротивляться при требовании показать документы.
Алексей Курильченко 2024-10-26 12:58:32
© Фото: Telegram.org/ kriminalrus

Задержание двух преступников, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сняли на видео очевидцы. Преступников схватили в селе Петровка в Тамбовской области. Полиция хотела проверить у мужчин документы, но те начала сопротивляться.

Предположительные имена задержанных - Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Первый - уроженец Узбекистана, осужден на шесть лет за изготовление, распространение и пересылку наркотиков. Второй - осужден на 7,5 лет за изнасилование.

Правоохранители продолжают поиски оставшихся четырех заключенных.

Напомним, что вечером 25 октября шестеро заключенных ИК-2 Липецкой области сбежали через подкоп, все они - выходцы из Средней Азии, в частности Узбекистана. Они были осуждены за сбыт наркотиков, изнасилования и педофилию. Для побега преступники сделали подкоп. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не поддаваться вбросам, которые, в частности, могут быть сделаны Украиной.

#тамбовская область #Задержание #колония #побег
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