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Задержан пятый сбежавший из колонии №2 в Липецке

Всего из колонии сбежало шесть человек, полиция ищет последнего.
Алексей Курильченко 2024-10-26 17:35:23
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

Сотрудники УМВД по Липецкой области задержали еще одного заключенного, сбежавшего из исправительной колонии №2. Об этом сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», - написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, преступника схватили в поселке Петровское Липецкой области. Он доставлен в территориальный отдел полиции. Личность задержанного не уточняется.

Напомним, что 25 октября шесть заключенных сбежали из ИК №2 через заранее сделанный подкоп. Все беглецы уроженцы Средней Азии, они был осуждены за распространение наркотиков, педофилии и изнасилования. Днем 26 октября двое беглецов был задержаны в Тамбовской области, чуть позже схвачены еще двое - в Липецкой области.

#в стране и мире #Липецкая область #МВД РФ #Задержание #колония #побег
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