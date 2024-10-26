Задержан пятый сбежавший из колонии №2 в Липецке

Сотрудники УМВД по Липецкой области задержали еще одного заключенного, сбежавшего из исправительной колонии №2. Об этом сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», - написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, преступника схватили в поселке Петровское Липецкой области. Он доставлен в территориальный отдел полиции. Личность задержанного не уточняется.

Напомним, что 25 октября шесть заключенных сбежали из ИК №2 через заранее сделанный подкоп. Все беглецы уроженцы Средней Азии, они был осуждены за распространение наркотиков, педофилии и изнасилования. Днем 26 октября двое беглецов был задержаны в Тамбовской области, чуть позже схвачены еще двое - в Липецкой области.