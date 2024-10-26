ФСИН назвала способ побега заключенных из липецкой колонии

Шестеро заключенных, сбежавшие из колонии №2 в Липецке, использовали подкоп. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной служб исполнения наказаний. Факт побега был обнаружен после подсчета осужденных в учреждении.

Сводный отряд УФСИН был поднял по тревоге. В регионе выставлены временные розыскные посты. Все правоохранительные органы оповещены о побеги, разосланы ориентировки, согласно которым пятеро из беглецов - граждане Узбекистана. Среди преступлений фигурируют изнасилование и сбыт наркотиков.

«По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег», - говорится в сообщении на сайте УФСИН.

По факту побега организована служебная проверка для выяснения всех обстоятельств. Виновных привлекут к ответственности.

Напомним, что о побеге стало известно 26 октября. Как заявил губернатор Липецкой области, власти региона ожидают потока фейковых новостей, связанных со сбежавшими, и призывают жителей не поддаваться на провокации.