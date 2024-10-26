В России наложили арест на имущество сына Порошенко*

В России арестовали имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея*. Информация появилась в базе данных исполнительных производств судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что производство возбудили 25 января и находится под контролем особого отдела ФССП - Главного межрегионального управления службы.

Ранее сообщалось, что акции кондитерской фабрики экс-президента Украины передали в доход РФ. Напомним, что он и его сын Алексей включены в список террористов и экстремистов как объединение. Кроме того, в МВД РФ сообщали, что Петра Порошенко* объявили в розыск.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.