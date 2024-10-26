Посольство РФ: сведений о пострадавших при атаке на Иран россиянах не поступало

После ночной атаки израильской армии по военным объектам Ирана не поступило ни одного сообщения о пострадавших гражданах РФ. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

«Согласно заявлениям иранских военных, в ночь с 25 на 26 октября вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов, направленных на ряд объектов в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система ПВО», - сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

В настоящее время обстановка в городах спокойная. Российские загранучреждения работают в штатном режиме.

Напомним, что атака ЦАХАЛ на территорию Ирана произошла в ночь с 25 на 26 октября. Как заявили представители израильских войск, удары стали ответом на «месяцы непрерывных атак иранского режима» на еврейское государство. В Иране отменили все авиарейсы из-за атак. В США заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему.