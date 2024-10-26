В Иране отменили все авиарейсы до дальнейшего уведомления

Власти Ирана отменили авиарейсы по всем направлениям. Об этом сообщило агентство Shafaqna.

«Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана сообщил об отмене авиарейсов по всем направлениям до последующего уведомления», - говорится в материале.

Отмечается, что решение принято на фоне ударов со стороны Армии обороны Израиля. По данным источника телеканала CBS News, атака ЦАХАЛ по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ в ночь на 26 октября нанес удары по территории Ирана в ответ на «месяцы непрерывных атак иранского режима» на еврейское государство.