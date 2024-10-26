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В Иране отменили все авиарейсы до дальнейшего уведомления

Решение принято на фоне ударов со стороны Израиля.
Глеб Владовский 2024-10-26 06:34:51
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress

Власти Ирана отменили авиарейсы по всем направлениям. Об этом сообщило агентство Shafaqna.

«Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана сообщил об отмене авиарейсов по всем направлениям до последующего уведомления», - говорится в материале.

Отмечается, что решение принято на фоне ударов со стороны Армии обороны Израиля. По данным источника телеканала CBS News, атака ЦАХАЛ по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ в ночь на 26 октября нанес удары по территории Ирана в ответ на «месяцы непрерывных атак иранского режима» на еврейское государство.

#в стране и мире #Иран #ЦАХАЛ #отмена #Авиарейсы
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