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В Белом доме заявили, что не причастны к атакам Израиля на Иран

В Совете нацбезопасности Белого дома сообщили, что понимают, что израильская сторона наносит удары по целям в Иране, но опровергли свое участие в этом процессе.
Марина Крижановская 2024-10-26 03:44:23
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

На фоне наносимых Израилем ударов по иранской территории в США сделали заявление, что не принимают в этом никакого участия.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт порекомендовал обратиться за дополнительной информацией о проводимой операции к правительству Израиля. Об этом пишет RT со ссылкой на американский телеканал CNN.

«Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», - заявил Шон Саветт.

По его словам, американские власти осознают, что Израиль наносит точечные удары по иранским военным целям в качестве самообороны и в ответ на атаку баллистических ракет Ирана на еврейское государство 1 октября. Кроме того, Тель-Авив заранее предупредил Вашингтон о предстоящих ударах.

Немногим ранее о прогремевших взрывах написали иранские СМИ, а официальный представитель Армии обороны Израиля Даниель Хагари проинформировал об операции, в ходе которой ЦАХАЛ наносит точные удары по военным целям в исламской республике.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #Белый дом #Иран #участие в атаках
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