В Белом доме заявили, что не причастны к атакам Израиля на Иран

На фоне наносимых Израилем ударов по иранской территории в США сделали заявление, что не принимают в этом никакого участия.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт порекомендовал обратиться за дополнительной информацией о проводимой операции к правительству Израиля. Об этом пишет RT со ссылкой на американский телеканал CNN.

«Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», - заявил Шон Саветт.

По его словам, американские власти осознают, что Израиль наносит точечные удары по иранским военным целям в качестве самообороны и в ответ на атаку баллистических ракет Ирана на еврейское государство 1 октября. Кроме того, Тель-Авив заранее предупредил Вашингтон о предстоящих ударах.

Немногим ранее о прогремевших взрывах написали иранские СМИ, а официальный представитель Армии обороны Израиля Даниель Хагари проинформировал об операции, в ходе которой ЦАХАЛ наносит точные удары по военным целям в исламской республике.