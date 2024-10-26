ЦАХАЛ заявил о нанесении точных ударов по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала заявление, что прямо сейчас ведет обстрелы иранской территории в ответ на «месяцы непрерывных атак иранского режима» на еврейское государство. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Даниель Хагари.

«В ответ на месяцы непрерывных атак иранского режима на Государство Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране», - проинформировал Хагари.

Израильский военнослужащий добавил, что с 7 октября 2023 года Иран и его доверенные лица в регионе «неустанно атакуют» Израиль на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории.

Этой ночью около Тегерана прозвучали несколько взрывов. Местные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что место взрывов было к западу от иранской столицы. Radio Farda отмечает, что вокруг Тегерана были слышны несколько сильных ударов.

С начала этого года между Ираном и Израилем уже произошла серия обмена ударами, когда исламская республика подвергла массированному обстрелу еврейское государство, а Израиль атаковал цели как в самом Иране, так и на территории других государств, например, генеральное консульство ИРИ в Сирии.

Второго октября посольство России порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран до нормализации ситуации.