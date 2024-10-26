SANA: Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии

Израильские вооруженные силы в ночь на субботу, 26 октября, нанесли удары и по территории Сирии. Ракетный удар ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) пришелся по некоторым объектам в южном и центральном регионе арабской республики.

По информации местного новостного агентства SANA, это были военные объекты. Сирийские средства противовоздушной обороны перехватили несколько из ракет.

«Наши средства ПВО отреагировали на израильский ракетный удар по некоторым военным объектам в южном и центральном регионе», - сообщило СМИ, ссылаясь на источник среди военнослужащих.

По его данным, удар произошел примерно в два часа ночи по местному времени. Воздушная ракетная атака Израиля последовала со стороны Голанских высот и ливанских территорий.

Этой ночью территория Ирана подверглась нападению со стороны израильской армии. В столице Тегеране и близлежащем городе Карадж произошло несколько взрывов.

После чего официальный представитель ведомства Даниель Хагари проинформировал, что войска ЦАХАЛ наносят точные удары по военным целям в исламской республике.

При этом два столичных аэропорта продолжили работать в штатном режиме. В США на фоне происходящего сказали, что не имеют отношения к атакам Израиля, хотя 15 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял Соединенным Штатам о готовности бить по военным объектам Ирана.