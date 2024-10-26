Аэропорты Тегерана работают в штатном режиме на фоне ударов Израиля

Несмотря на наносимые израильской армией удары по территории Ирана и его столице, два аэропорта работают в штатном режиме.

Со ссылкой на местные медиа RT сообщает, что столичный международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад функционируют в привычном ритме.

«Ряд источников сообщили, что ситуация в аэропортах Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране штатная, в пассажирских аэропортах не произошло никаких происшествий

Французское СМИ BARRON'S уточняет, что государственное телевидение Ирана заявило о «нормальной» работе тегеранских аэропортов, несмотря на несколько взрывов вокруг столицы.

Ночью 26 октября Иран подвергся обстрелам со стороны Израиля. В самой израильской армии сообщили, что наносят точные удары по военным объектам исламской республики в ответ на нападения на еврейское государство по семи фронтам, включая прямые атаки с иранской территории.