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Аэропорты Тегерана работают в штатном режиме на фоне ударов Израиля

В иранской столице Тегеране на фоне атаки Армии обороны Израиля в обычном режиме продолжают функционировать аэропорт мама Хомейни и аэропорт Мехрабад.
Марина Крижановская 2024-10-26 04:20:12
© Фото: Ahmad Halabisaz Xinhua Globallookpress

Несмотря на наносимые израильской армией удары по территории Ирана и его столице, два аэропорта работают в штатном режиме.

Со ссылкой на местные медиа RT сообщает, что столичный международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад функционируют в привычном ритме.

«Ряд источников сообщили, что ситуация в аэропортах Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране штатная, в пассажирских аэропортах не произошло никаких происшествий

Французское СМИ BARRON'S уточняет, что государственное телевидение Ирана заявило о «нормальной» работе тегеранских аэропортов, несмотря на несколько взрывов вокруг столицы.

Ночью 26 октября Иран подвергся обстрелам со стороны Израиля. В самой израильской армии сообщили, что наносят точные удары по военным объектам исламской республики в ответ на нападения на еврейское государство по семи фронтам, включая прямые атаки с иранской территории.

 

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Тегеран #Иран #аэропорты #работа аэропортов
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