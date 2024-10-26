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Еще двоих сбежавших из колонии задержали в Липецкой области

На свободе остаются только двое из шести сбежавших преступников.
Алексей Курильченко 2024-10-26 14:44:07
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Правоохранители задержали еще двоих беглых заключенных из исправительной колонии №2 в Липецке. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Таким образом, задержаны уже четверо из шестерых беглецов. Сводная группа правоохранителей ведет поиски оставшихся.

Напомним, что вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из колонии через сделанный подкоп. Все беглецы - выходцы из Средней Азии, пятеро из них из Узбекистана. Двоих полиция задержала в Тамбовской области. Преступники осуждены за оборот наркотиков, изнасилования и педофилию.

#в стране и мире #Липецкая область #Задержание #колония #побег
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