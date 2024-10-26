Еще двоих сбежавших из колонии задержали в Липецкой области

Правоохранители задержали еще двоих беглых заключенных из исправительной колонии №2 в Липецке. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Таким образом, задержаны уже четверо из шестерых беглецов. Сводная группа правоохранителей ведет поиски оставшихся.

Напомним, что вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из колонии через сделанный подкоп. Все беглецы - выходцы из Средней Азии, пятеро из них из Узбекистана. Двоих полиция задержала в Тамбовской области. Преступники осуждены за оборот наркотиков, изнасилования и педофилию.