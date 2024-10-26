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Беглецы из колонии хотели пересечь границу и попасть в Узбекистан

Преступники взяли с собой ножи, так как они «могли пригодиться».
Игнат Далакян 2024-10-26 16:11:29
© Фото: @IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: @IrinaVolk_MVD, Telegram

Беглецы из колонии хотели пересечь границу и попасть на родину в Узбекистан. Кадры допроса с пойманными после побега заключенными опубликовало МВД России.

Преступники взяли с собой ножи, так как они «могли пригодиться», признался на допросе один из заключенных. Двое из заключенных направлялись в Подмосковье, четверо - в Тамбов.

Ранее появились фото тоннеля, через который заключенные ИК-2 в Липецке совершили побег. На опубликованных кадрах видно, что сбежавшие оставили вещи.

Заключенные ИК-2 Липецкой области сбежали 25 октября. Шестеро выходцев из Средней Азии сделали подкоп, чтобы осуществить свой план. Все они были осуждены за сбыт наркотиков, изнасилования и педофилию.

 

#Заключенные #МВД России #исправительная колония #побег #Липецк
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