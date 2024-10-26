Беглецы из колонии хотели пересечь границу и попасть в Узбекистан

Беглецы из колонии хотели пересечь границу и попасть на родину в Узбекистан. Кадры допроса с пойманными после побега заключенными опубликовало МВД России.

Преступники взяли с собой ножи, так как они «могли пригодиться», признался на допросе один из заключенных. Двое из заключенных направлялись в Подмосковье, четверо - в Тамбов.

Ранее появились фото тоннеля, через который заключенные ИК-2 в Липецке совершили побег. На опубликованных кадрах видно, что сбежавшие оставили вещи.

Заключенные ИК-2 Липецкой области сбежали 25 октября. Шестеро выходцев из Средней Азии сделали подкоп, чтобы осуществить свой план. Все они были осуждены за сбыт наркотиков, изнасилования и педофилию.