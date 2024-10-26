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Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Для поиска преступников создана межведомственная группа.
Алексей Курильченко 2024-10-26 10:13:59
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

Из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных. Оперативные службы начали поиск преступников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Артамонов отметил, что информацией о побеге могут воспользоваться на Украине для создания фейковых вбросов. Глава региона призвал жителей на поддаваться панике - власти региона ожидают наплыва фальшивых новостей.

Мужская исправительная колония общего режима №2 расположена в Липецке. Она может содержать 1 276 заключенных. Ранее в СМИ не поступало сообщений о побегах из учреждения.

#Липецкая область #колония #побег #Липецк
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