Появились фото тоннеля, через который сбежали заключенные в Липецке

Опубликованы фотографии тоннеля, через который заключенные в Липецкой области смогли сбежать из исправительной колонии №2.

На кадрах видно, что преступники оставили внутри тоннеля вещи.

Ранее двух сбежавших из ИК в Липецкой области задержали сотрудники полиции. Преступников схватили в селе Петровка в Тамбовской области.

Напомним, 25 октября шестеро заключенных ИК-2 Липецкой области сбежали. Чтобы осуществить побег, они сделали подкоп. Все они являются выходцами из Средней Азии. Злоумышленники были осуждены за сбыт наркотиков, изнасилования и педофилию.