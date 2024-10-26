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Появились фото тоннеля, через который сбежали заключенные в Липецке

На кадрах видно, что преступники оставили в тоннеле вещи.
Игнат Далакян 2024-10-26 14:59:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы фотографии тоннеля, через который заключенные в Липецкой области смогли сбежать из исправительной колонии №2.

На кадрах видно, что преступники оставили внутри тоннеля вещи.

Ранее двух сбежавших из ИК в Липецкой области задержали сотрудники полиции. Преступников схватили в селе Петровка в Тамбовской области.

Напомним, 25 октября шестеро заключенных ИК-2 Липецкой области сбежали. Чтобы осуществить побег, они сделали подкоп. Все они являются выходцами из Средней Азии. Злоумышленники были осуждены за сбыт наркотиков, изнасилования и педофилию.

#Липецкая область #Заключенные #исправительная колония #побег
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