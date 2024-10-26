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Задержаны двое из шести сбежавших из колонии в Липецке заключенных

Преступников схватили в Тамбовской области.
Алексей Курильченко 2024-10-26 12:04:29
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Двое из шести заключенных, сбежавших из колонии в Липецке, задержаны. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, преступники задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают работу по поиску оставшихся беглецов. Личности задержанных не раскрываются.

«По оперативной информации двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Как сообщили во ФСИН, все шестеро беглецов - выходцы из Средней Азии, в частности Узбекистана. Они был осуждены за сбыт наркотиков, изнасилования и педофилию. Для побега преступники сделали подкоп. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не поддаваться вбросам, которые, в частности, могут быть сделаны Украиной.

#Заключенные #колония #побег #Липецк
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