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Муж убитой в Коркино таксистки озвучил возможные причины трагедии

По словам супруга погибшей, у женщины не было конфликтов с цыганами, но она знала о совершаемых ими преступлениях в городе.
Алексей Курильченко 2024-10-25 18:12:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Убийство женщины-таксиста в городе Коркино Челябинской области могло произойти в результате конфликта в машине - пассажиры могли начать приставать. У женщины до этого не было конфликтов с цыганским сообществом. Об этом рассказал муж погибшей Олег.

«В дороге что-то произошло. Скорее всего, начали приставать или вести себя неподобающе. У жены конфликтов не было с цыганами, такого не припомню», - заявил муж телеканалу «360».

У погибшей осталось двое детей - один из них от прошлого брака. Сейчас дети живут у бабушки, чуть позже Олег заберет их.

По словам мужа убитой, несмотря на отсутствие личных конфликтов с цыганами, в городе представители диаспоры часто совершали преступления. Однажды цыган пытались выгнать из города после убийства подростка. Супруга также жаловалась Олегу, что цыгане продают наркотики в школах и занимаются вымогательством.

Напомним, что об убийстве 40-летней женщины, работавшей в такси, стало известно 24 октября. Подозреваемым является 17-летний цыган - по версии следствия, он нанес женщине ножевые раны в ходе конфликта. После убийства в городе вспыхнули массовые беспорядки у дома местного цыганского барона, в которых участвовало около 50 человек. Полиция задержала одного из участников протеста, стрелявшего из огнестрельного оружия. Из-за конфликта главу местного ОМВД отстранили от должности.

#в стране и мире #Челябинская область #убийство #Трагедия #такси
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