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Полиция раскрыла убийство женщины-таксиста в Челябинской области

К этому моменту следователи готовятся предъявить обвинение задержанному 17-летнему подростку, обвиняемому в убийстве.
Игнат Далакян 2024-10-24 21:41:13
© Фото: su_skr74 Telegram © Видео: СУ СК по Челябинской области

Полиция раскрыла убийство женщины-таксиста в Челябинской области. Об этом сообщил ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на территории Коркинского муниципального округа. Тело 40-летней женщины обнаружили на улице Ватутина. Потерпевшая скончалась от ножевых ранений.

Правоохранители установили личности двоих молодых людей, информацию о розыске были переданы в соседние территориальные органы внутренних дел.

В настоящее время причастность одного из разыскиваемых не подтверждена. С другим фигурантом работают сотрудники СУ СК России по Челябинской области.

Региональный СК уточнил, что задержанному, которого подозревают в убийстве женщины 17 лет. По версии следователей, между ними произошел конфликт, после чего фигурант нанес смертельные удары.

К этому моменту следователи готовятся предъявить обвинение задержанному. Принято решение заключить его под стражу.

#в стране и мире #Челябинская область #убийство #СК РФ #женщина-таксист
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