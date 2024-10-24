Полиция раскрыла убийство женщины-таксиста в Челябинской области. Об этом сообщил ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на территории Коркинского муниципального округа. Тело 40-летней женщины обнаружили на улице Ватутина. Потерпевшая скончалась от ножевых ранений.

Правоохранители установили личности двоих молодых людей, информацию о розыске были переданы в соседние территориальные органы внутренних дел.

В настоящее время причастность одного из разыскиваемых не подтверждена. С другим фигурантом работают сотрудники СУ СК России по Челябинской области.

Региональный СК уточнил, что задержанному, которого подозревают в убийстве женщины 17 лет. По версии следователей, между ними произошел конфликт, после чего фигурант нанес смертельные удары.

К этому моменту следователи готовятся предъявить обвинение задержанному. Принято решение заключить его под стражу.