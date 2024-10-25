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Главу ОВД «Коркино» отстранили от исполнения обязанностей

ГУ МВД по Челябинской области организовал встречу с начальником управления после инцидентов с цыганской диаспорой в городе.
Алексей Курильченко 2024-10-25 17:49:41
© Фото: Главное управление МВД России по Челябинской области

В Главном управлении МВД по Челябинской области начали служебную проверку в отношении главы органов внутренних дел «Коркинский» Владимира Дякина. Об этом сообщил на встрече с местными жителями начальник управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев.

«Своим распоряжением сегодня начальник органов внутренних дел будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка», - сказал Космачев.

Также на встрече обсудили проблемы противоправных действий цыганской диаспоры, проверки документов представителей и их выселения из города. Отмечается, что в Коркине был зафиксирован оборот запрещенных веществ со стороны членов цыганского этноса.

Ранее сообщалось, что около 150 жителей вышли на улицы Коркино из-за убийства женщины-таксиста. Местные власти провели разъяснительную работу с участниками волнений. Однако при подавлении беспорядков два человека получили травмы и их госпитализировали.

#в стране и мире #Челябинская область #МВД РФ #отстранение #Коркино
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