Главу ОВД «Коркино» отстранили от исполнения обязанностей

В Главном управлении МВД по Челябинской области начали служебную проверку в отношении главы органов внутренних дел «Коркинский» Владимира Дякина. Об этом сообщил на встрече с местными жителями начальник управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев.

«Своим распоряжением сегодня начальник органов внутренних дел будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка», - сказал Космачев.

Также на встрече обсудили проблемы противоправных действий цыганской диаспоры, проверки документов представителей и их выселения из города. Отмечается, что в Коркине был зафиксирован оборот запрещенных веществ со стороны членов цыганского этноса.

Ранее сообщалось, что около 150 жителей вышли на улицы Коркино из-за убийства женщины-таксиста. Местные власти провели разъяснительную работу с участниками волнений. Однако при подавлении беспорядков два человека получили травмы и их госпитализировали.