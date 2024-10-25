Задержан житель Челябинской области, стрелявший во время беспорядков

Полиция задержала жителя города Коркино Челябинской области, который стрелял из огнестрельного оружия во время массовых беспорядков у одного из домов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

«По данным следствия, 24 октября текущего года в вечернее время подозреваемый, находясь в доме №66 по улице Троицкая города Коркино Челябинской области, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся», - сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК.

Пострадавшие мужчины доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Фигурант дела помещен под стражу.

Напомним, что ранее стало известно об убийстве 40-летней женщины, работавшей в такси. Подозреваемым является 17-летний цыган - по версии следствия, он нанес женщине ножевые раны в ходе конфликта. После убийства в городе вспыхнули массовые беспорядки у дома местного цыганского барона, в которых участвовало около 50 человек.