МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Задержан житель Челябинской области, стрелявший во время беспорядков

Стихийный протест, закончившийся стрельбой, произошел после убийства женщины-таксиста.
Алексей Курильченко 2024-10-25 08:57:14
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Полиция задержала жителя города Коркино Челябинской области, который стрелял из огнестрельного оружия во время массовых беспорядков у одного из домов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

«По данным следствия, 24 октября текущего года в вечернее время подозреваемый, находясь в доме №66 по улице Троицкая города Коркино Челябинской области, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся», - сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК.

Пострадавшие мужчины доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Фигурант дела помещен под стражу.

Напомним, что ранее стало известно об убийстве 40-летней женщины, работавшей в такси. Подозреваемым является 17-летний цыган - по версии следствия, он нанес женщине ножевые раны в ходе конфликта. После убийства в городе вспыхнули массовые беспорядки у дома местного цыганского барона, в которых участвовало около 50 человек.

 

#в стране и мире #Челябинская область #Задержание #СК РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 