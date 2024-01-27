Байден заявил, что готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

Американский президент Джо Байден готов принять жесткие меры для пресечения нелегальной миграции. Если их одобрит Конгресс США, то глава государства получит новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена. Об этом говорится в заявлении глава государства, опубликованном Белым домом.

«Если бы мне дали такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот же день, когда подписал соответствующий законопроект, после чего он стал бы законом», - отметил Джо Байден.

Напомним, недавно обострился конфликт между Белым домом и властями Техаса. Последние обвиняют правительство США в плохом обеспечении безопасности границы с Мексикой, что привело к росту нелегальной миграции.

А две недели назад национальная гвардия штата взяла под контроль участок федеральной границы.