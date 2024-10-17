Fox News: Трамп обгоняет Харрис на 2 пункта в президентской гонке

Согласно новому социальному опросу Fox News, экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп опережает свою конкурентку в президентской гонке Камалу Харрис на два процентных пункта.

Если бы выборы президента США проводились сегодня, то за Трампа проголосовали 48% опрошенных, за Харрис - 46%.

Телеканал отмечает, что это лучшие показатели Трампа с тех пор, как Харрис стала кандидатом. Хотя в прошлом месяце Харрис имела небольшое преимущество.

Опрос проводился с 11 по 14 октября, в нем участвовали 1110 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.

Напомним, что выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства борется Дональд Трамп. От демократов изначально должен был выдвигаться Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах в июне он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис.

По данным онлайн-платформы Polymarket, шансы Трампа на победу увеличились до 50% после второго покушения у гольф-клуба во Флориде.