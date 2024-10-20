Трамп заявил, что Харрис является угрозой демократии США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал кандидатку на высший пост в стране Камалу Харрис угрозой демократии. По мнению лидера республиканцев, она неправомерно получила номинацию от своей партии.

«Харрис - угроза демократии. То, каким образом она взяла верх. Они называют меня угрозой демократии, но это она угроза. Она не должна была стать кандидатом, кандидата следовало выбирать честно, а не просто передать ей», - заявил Трамп на митинге в Пенсильвании, который транслировали кабельные сети.

В своей речи Трамп назвал Харрис худшим вице-президентом в американской истории. По словам республиканца, в мире потешаются над ней так, как раньше смеялись над главой Белого дома Джо Байденом.

Напомним, Камала Харрис стала кандидатом на пост президента США после провальных дебатов Джо Байдена. Демократическая партия одобрила замену номинанта в полузакрытом режиме, утвердив ее на съезде.

Ранее стало известно, что Трамп опережает Харрис на два процентных пункта по итогам соцопросов. Если бы выборы состоялись на этой неделе, то за республиканца свои голоса отдали бы 48% опрошенных, тогда как Харрис смогла бы заручиться поддержкой 46% избирателей. Выборы президента США состоятся 5 ноября этого года.