В Турции подняли уровень угрозы в аэропортах из-за возможных терактов

Во всех аэропортах Турции объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за террористической угрозы. Об этом сообщает газета Hurriyet. Особе внимание уделено аэропортам в Стамбуле.

Из-за введения дополнительных мер безопасности пассажиров призвали приходить в терминалы не менее чем за три часа до вылета. На въездах в воздушные гавани организован усиленный досмотр и определение личности пассажиров.

«Пассажирам рекомендуется приходить в терминал не менее чем за три часа до вылета, чтобы избежать потери времени из-за принятых дополнительных мер безопасности», - сообщили в аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Напомним, 23 октября группа боевиков совершила теракт в здании оборонного предприятия TUSAŞ в Анкаре. Погибли пять человек, около 20 получили ранения. Террористы подорвали у здания бомбу и ворвались внутрь с оружием. Власти Турции обвинили в атаке организацию «Рабочая партия Курдистана» - после теракта Вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам РДК в Ираке и Сирии.