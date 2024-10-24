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В Турции подняли уровень угрозы в аэропортах из-за возможных терактов

После теракта в Анкаре в воздушных гаванях страны ввели «оранжевый» уровень опасности.
Алексей Курильченко 2024-10-24 11:53:22
© Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS/Globallookpress

Во всех аэропортах Турции объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за террористической угрозы. Об этом сообщает газета Hurriyet. Особе внимание уделено аэропортам в Стамбуле.

Из-за введения дополнительных мер безопасности пассажиров призвали приходить в терминалы не менее чем за три часа до вылета. На въездах в воздушные гавани организован усиленный досмотр и определение личности пассажиров.

«Пассажирам рекомендуется приходить в терминал не менее чем за три часа до вылета, чтобы избежать потери времени из-за принятых дополнительных мер безопасности», - сообщили в аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Напомним, 23 октября группа боевиков совершила теракт в здании оборонного предприятия TUSAŞ в Анкаре. Погибли пять человек, около 20 получили ранения. Террористы подорвали у здания бомбу и ворвались внутрь с оружием. Власти Турции обвинили в атаке организацию «Рабочая партия Курдистана» - после теракта Вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам РДК в Ираке и Сирии.

#в стране и мире #терроризм #Турция #стамбул #безопасность #В ИноСМИ
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