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В Турции назвали вероятных виновников теракта в Анкаре

В турецком МВД предположили, что теракт в Анкаре могли устроить представители Рабочей партии Курдистана.
Марина Крижановская 2024-10-24 00:23:33
© Фото: ТРК «Звезда»

В Турции озвучили, кто мог стоять за осуществлением теракта в Анкаре. По информации министра внутренних дел Али Ерликая, к этому причастны участники РПК (Рабочей партии Курдистана).

«Существует твердое убеждение, что нападение связано с террористической организацией РПК», - приводит его слова «360».

Он и министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гекташ и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетили раненых во время террористического акта. Тогда же Йылмаз заявил, что террористы и использующие их в качестве инструментов не смогут достичь своих целей.

Инцидент произошел днем 23 октября на авиакосмическом заводе TUSAŞ в Анкаре. Тогда местные СМИ сообщали о прогремевшем взрыве в районе Кахраманказан и слышимых звуках стрельбы.

Вскоре появилась информация о погибших. Многие сотрудники предприятия ушли в укрытие, но террористы смогли взять заложников.

Президент России Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

#в стране и мире #Теракт #Турция #Анкара #рпк #мвд турции #Рабочая партия Курдистана #Али Ерликая
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