На авиакосмическом заводе в Анкаре произошел теракт

В Турции у здания компании, которая производит военные самолеты и космическое оборудование, произошел взрыв. Об этом пишет агентство IHA.

«На производственном объекте TUSAŞ в Анкаре, в районе Кахраманказан, прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы», - говорится в сообщении.

Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что есть жертвы и пострадавшие. Инцидент назвали терактом.

Турецкий министр не уточнил точное число погибших и раненых. Он также призвал полагаться только на данные официальных источников информации.