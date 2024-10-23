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На авиакосмическом заводе в Анкаре произошел теракт

Отмечается, что взрыв также сопровождался звуками стрельбы.
Игнат Далакян 2024-10-23 16:30:59
© Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Globallookpress

В Турции у здания компании, которая производит военные самолеты и космическое оборудование, произошел взрыв. Об этом пишет агентство IHA.

«На производственном объекте TUSAŞ в Анкаре, в районе Кахраманказан, прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы», - говорится в сообщении.

Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что есть жертвы и пострадавшие. Инцидент назвали терактом.

Турецкий министр не уточнил точное число погибших и раненых. Он также призвал полагаться только на данные официальных источников информации.

#в стране и мире #взрыв #Теракт #Турция #Анкара
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