ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке и Сирии

ВВС Турции ударили по объектам Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

«23 октября 2024 года была проведена воздушная операция против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, в общей сложности было уничтожено 32 объекта, принадлежащих террористам. Наши воздушные операции продолжаются», - пишет издание.

Согласно сообщению телеканала, при нанесении ударов вооруженные силы Турции делали все возможное, чтобы не нанести ущерб мирным жителям, объектам культурного наследия и окружающей среде.

Ранее Турция провела воздушную операцию в Северном Ираке против членов Рабочей партии Курдистана. Турецкое минобороны сообщило, что «многие террористы были нейтрализованы путем использования максимального количества отечественных боеприпасов».