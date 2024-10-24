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ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке и Сирии

Как сообщил телеканал TRT, во время операции вооруженные силы Турции старались не задеть мирное население и не навредить окружающей среде.
Анастасия Бобылева 2024-10-24 00:31:19
© Фото: Tunahan Turhan Keystone Press Agency Globallookpress

ВВС Турции ударили по объектам Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

«23 октября 2024 года была проведена воздушная операция против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, в общей сложности было уничтожено 32 объекта, принадлежащих террористам. Наши воздушные операции продолжаются», - пишет издание.

Согласно сообщению телеканала, при нанесении ударов вооруженные силы Турции делали все возможное, чтобы не нанести ущерб мирным жителям, объектам культурного наследия и окружающей среде.

Ранее Турция провела воздушную операцию в Северном Ираке против членов Рабочей партии Курдистана. Турецкое минобороны сообщило, что «многие террористы были нейтрализованы путем использования максимального количества отечественных боеприпасов».

#в стране и мире #сирия #Ирак #Турция #Рабочая партия Курдистана
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